MHP’li başkanın ‘kontenjan’ tepkisi sonuç verdi

Elazığ’ın Ağın Belediye Başkanı MHP’li Ali Uslu, İŞKUR üzerinden yapılan Toplum Yararına Personel istihdamında AKP’li Keban Belediyesine kontenjan verilirken MHP’li Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan verilmemesine tepki göstermişti. Uslu'nun tepkisi sonrasında Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünün Ağın ve Sivrice ilçesinde kontenjan ayarlaması yapılacağı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Ağın Belediye Başkanı MHP’li Ali Uslu, İŞKUR üzerinden yapılan Toplum Yararına Personel istihdamında AKP’li Keban Belediyesine 15 kişilik kontenjan verilirken MHP’li Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan verilmemesine tepki göstermiş ve “İlçem ve hemşehrilerim adına bu planlamayı yapan yetkililere hakkımızı helal etmiyoruz” demişti.

SİVRİCE VE AĞIN’A KONTENJAN VERİLECEK

MHP’li belediye başkanının açıklaması sonrasında Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan ayarlanarak mağduriyetin giderileceğini kaydetti.

“DEVLETİMİZ VAR OLSUN”

MHP’li Başkan Ali Uslu yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünün TYP kontenjanları ile alakalı feryadımızı devletimiz göz ardı etmeyerek, en kısa zamanda Ağın ve Sivrice ilçemize kontenjan ayarlanarak mağduriyetin giderileceği sözü vermişlerdir. Başta Valiliğimiz olmak üzere bu süreçte ilçemiz adına bizim derdimizle dertlenen ve aynı endişeyi taşıyan Başkanlarımıza destek oldukları için hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım.. Devletimiz var olsun…”