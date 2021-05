MHP’li üye Deniz Gezmiş’e ‘terörist’ dedi, meclis karıştı

Güngören Belediye Meclisi'nin 17 Mayıs günü gerçekleştirilen ilk oturumunda İBB Meclis Üyesi ve Güngören CHP Grup Başkanvekili Alaettin Aktay yaptığı konuşmada 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

Meclisin 20 Mayıs tarihli ikinci bileşiminde de MHP'li Meclis Üyesi Gökhan Arslan, Aktay'ın andığı Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili tepki çeken bir konuşma yaptı.

Arslan “Şimdi birileri çıkıp biz bu mevcut sistemi yıkacağız, seçilmişleri gayri resmi yollardan silah zoruyla vandalizmle, terörizmle, kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışarak yapmaya kalksak eminim birkaç kişi dışında herkes bu duruma karşı gelecektir. Zamanında Deniz Gezmiş ve arkadaşları, onlar gibi düşünen Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi şahıslar bu silahlı yolu seçmişler. Peki bunlar terörist değil de nedir? Bu şahısları övmek, bunları kahramanmış gibi göstermek nedir? Deniz Gezmiş ve arkadaşları veya onlar gibi örgütçüler ne yapmak istediler? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu rejime karşı ayaklandılar. Her fırsatta demokrasiyi ve Atatürk'ün kurduğu parti diye övünen bir partinin demokratik yollarla seçilmiş bir belediye meclis üyesi neden bu teröristleri anmak istedi? Bu bir akıl tutulmasıdır” dedi.

“DAR AĞACINDA 3 TERÖRİST”

Arslan konuşmasına şöyle devam etti:

* Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve daha niceleri…Yok efendim ‘Dar ağacında 3 fidanmış'. Ya bunlar dar ağacında 3 terörist 3 anarşittir.

* Polisimize askerimize mermi sıkan, adam kaçıran, banka soyan, infaz eden Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu eylemleri planlamakla kalmamış bizatihi bu eylemlerin içinde de yer almıştır.

* Şimdi birileri çıkıp bu millete, bu teröristleri sözde kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Bunlar devrim adı altında ülkenin huzurunu ve gelişmesinin önünü kapatan yabancı devletlerin ve ajanların kullandığı kuklalardır.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Arslan'ın konuşmasına CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. Çıkan gerginlik nedeniyle oturuma bir süre ara verildi. Aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Alaettin Aktay, kürsüye gelerek Arslan'a yanıt verdi.

Aktay, “Hepimiz farklı düşüncelerin insanlarıyız, çeşitlilik güzel bir şeydir. Birbirimizin değerlerine saygı göstermezsek bu ülkenin bütünlüğünden bahsedenler sahtekarlık yaparlar. Bu ülke hepimizin. Farklı düşüncelerle zenginleşelim. Eğer bunları yadsırsak bu ülke her gün kan gölüne döner. Her gün herkes birbirini öldürür. Kürsü ahkam kesmenin yeri değil. Bilginle konuşacaksın. Konuştuğu her şey yalan. Mahir Çayan diyor. Haddine mi Mahir Çayan'ın ismini ağzına almak. Mahir Çayan bu ülke için önemli bir değerdir” dedi.

“BİR BAŞBAKAN İDAM EDİLDİ”

MHP'li Arslan, meclis sıralarından Aktay'a sözlü olarak sataştı. Aktay “cehalet akıyor her yerinden” diye tepki gösterdi. Arslan da “teröristsin” diye hakaret etti. Aktay ve Arslan arasında sözlü gerginlik yaşandı.

Aktay “Değerlerime hakaret ettirmem” dedi. Ortamın sakinleşmesinin ardından konuşmasına devam eden Aktay, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mahkeme kararıyla bir başbakan idam edilmiştir. Ben çıkıp da diyor muyum ‘Adnan Menderes şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır, bu vatanı şöyle satmıştır' Hayır demiyorum. Adnan Menderes'i seven arkadaşlarım var saygı gösteriyorum” dedi.

“ÖLENLERDEN BİRİ AKRABAMDI”

Aktay şöyle devam etti:

* Gelelim Deniz Gezmiş'e. Diyor ki Deniz Gezmiş ‘Az gelişmiş dünya halkları emperyalizme karşı savaş verirken gençlik bunun dışında kalamaz. Biz daima ezilenlerden yana çıkmak zorundayız. Devrimci gençlik, Amerikan emperyalizmine karşı duran bir gençliktir.

* Terörist dediğiniz Deniz Gezmiş diyor ki ‘Arap halklarının haklı mücadelesi için gittiğimiz Filistin'den dönüşte işbirlikçi iktidar tarafından ajan olarak tanıtılmak istendik. Yoğun işkenceler gördük. Bizi sabotajcı olarak ilan ettiler'. Devam ediyor Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ‘Biz dünya halklarının baş belası emperyalizme karşı çarpışan Ortadoğu halklarının haklı mücadelesinin desteklemek için Filistin'e gittik.'

* Denizlerin orada hiç savaşmadığını söyledi. Denizlerle birlikte gidenler içinde 7 kişi öldürüldü. Ali Kiraz vardı benim akrabamdı. Filistin'de İsrail'e karşı savaşırken öldürüldü.

“NE SAVAŞMASI UYDURMA”

MHP'li Arslan “ Ne savaşması uydurma, bırak bunları ya” diye sataşmada bulundu. Aktay konuşmasını şöyle tamamladı:

* Ölülere saygı gösterin. İçlerinde benim akrabam da öldürüldü. Arkadaşlar savaşmayı içlerine bir takım devlet güçlerini alarak meydanlarda dolaşmayı, köpeksiz köyde değneksiz dolaşmayı çok iyi bildikleri için bizim de öyle yaptığımızı zannediyorlar.

* Biz devrimciler hiçbir zaman hiçbir gücü arkamıza almadık. Kendi öz gücümüzle savaştık, mücadele ettik, inandıklarımız uğrunda ölümü de gideriz. Deniz Gezmişler 6.Filo'yu denize dökerken birileri neredeydi diye merak ediyorum.

* 6.Filo'nun askerlerini denize dökenlerin arkasına geçip onlara saldıranlar bugün ne düşünüyorlar? Deniz Gezmiş ölürken bile ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye' sloganı ile öldü. Bu slogana itiraz eden var mı içinizde? Ama biz tam bağımsız Türkiye dediğimizde birileri Amerika'nın uşaklığını yapıp bizi öldürmeye kalkıyordu. Tam bağımsız Türkiye lafı bile rahatsız ediyordu, bugün kürsüden ahmak kesiyorlar.

*Amerikan büyükelçisi ODTÜ'ye geldiğinde devrimci gençler ODTÜ'ye girmesini engellediler. Onların başında olan Taylan Özgür İstanbul'da arkasından vurularak öldürüldü.

* Bunları nereye koyacağımızı bilmiyorum. Biz devrimciler geçmişimizden utanmayız. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya devrim yolunda ezilenlerin yanında savaşırken idam edildiler. Anıları önünde saygı ile eğilirim.