Milas’taki yangın Bodrum’a sıçradı! Denizden kaçıyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesi sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Mahalleliler çaresizce evlere sıçrayan yangını söndürmek için uğraş veriyor.

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Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesinde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum’un Mazı mahallesine sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı’da yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı.

Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor. Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz da yangın çalışmaları yerinde inceliyorlar. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

BEŞ SAATTE BİR TANE UÇAK GELMEDİHisarönü’nden görüntüler paylaşan bir kişi şu ifadeleri kullandı: Beş saatte bir tane uçak gelmediği için helikopter de uğramadığı için yanıyor. Aşağı iniyor. Ne olur tanıdığınız insanlar varsa paylaşın. Buradan başlarsa eğer her yer yanar. Buraya uçak gelmediği sürece insanlar dumandan da ölür. 112’yi aradık. Helikoptere ulaşamıyoruz, hiçbir şey ulaşamıyoruz.

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