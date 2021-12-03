Millet bahçesi kütüphane binası yapım işi ihale edilecek

Kayseri Millet Bahçesi Kütüphane Binası Yapım İşi yapım işi için ihale düzenlenecek. Millet bahçesi kütüphane binası yapım işine ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri Millet Bahçesi Kütüphane Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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