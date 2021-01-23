Millet İttifakı’ndayız bir yere gitmiyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, siyasette devam eden ittifak tartışmalarını değerlendirdi. İktidarı eleştirdi. 2023 seçimleri için hedeflerini açıkladı. Uysal, Millet İttifakı'na desteklerinin sürdüğünü belirterek, “İttifaktan ayrılma gibi bir gündemimiz yok, biz olduğumuz yerdeyiz” dedi. Uysal şu mesajları verdi:

NEFESE İHTİYACIMIZ VAR: Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiaları doğru değil. Bizim bir yere gittiğimiz yok, olduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin iktidar değişikliğine ve derin bir nefese ihtiyacı var. Bu millet mevcut iktidara her şeyi verdi. Para dedi, IBAN dedi, verdi. Bütçeyi emanet etti. Destek dedi, seçimler boyunca verdi. Sınırsız yetki, anayasa değişikliği dedi, onları da verdi. Sıfır denetim yetkisi bile verdi. Sonuçta ekonomide, dış politikada, her alanda bugünkü tabloyu aldı. Şimdi halk tabloyu görüyor ve iktidara ‘Ne istedin de vermedik' diyor.

KEYFİ REJİM İKLİMİ: İktidar 18 yıldır işbaşında ve aşırı yorgun. En iyi türkü 40 gün söylenir. En iyi hikaye 40 gün dinlenir. Artık iktidarın millete, ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. 18 yıldır yapamadılar, bundan sonra mı yapacaklar? İktidar ve iklim değişikliğine ihtiyaç var. Ülkede keyfi rejim iklimi sürüyor ve bu iklimin değişmesi gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkileri, rant düzeni, çarpık mekanizmalar olmasın. Hukuk ve demokrasi olsun. O zaman iklim değişir.

İKTİDAR YORGUN: Bu iktidar ve ortağının anayasayı değiştirme gücü yok. Hatta erken seçim kararı alma gücü de yok. Her şey aleyhlerine işliyor. Bugüne kadar yardımlarla ayakta tuttukları bir seçmen kitleleri vardı. Şimdi ise AK Parti savruluyor, teşkilatları da yorgun. İçe kapanma ile ülkeyi yönetme peşindeler. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği bekliyorum. Bu seçim demokrasimiz açısından da çok önemli… Demokrasinin en zor sınavı olacak. Bir yanda hukuk ve demokrasi, diğer yanda keyfi yönetim sınavı verilecek.

HALKIN DERDİ GEÇİM: Vatandaşın can alıcı derdi, geçim sıkıntısıdır. Türkiye'nin demokrasi, hukuk problemi var. Fiili yasaklar ve otosansürün işlediği bir süreç de var. Bütün meseleleri, demokrasi içerisinde değerlendiriyoruz. Yarınlara güvenle bakan bir ülke için gayret ediyoruz. Tüm çabamız meşruiyet içerisinde Türkiye'nin bu sorunları çözmesidir. Demokrasiye ve hukuka bağlı, ekonomi ve eğitim sistemi başta olmak sorunlarını çözme fırsatı, bütün krizlere rağmen Türkiye'nin önünde duruyor. Yapılması gereken milletimizin demokrasi ve adalet talebine uygun, kuvvetler ayrılığının keskin çizgilerle teminat altına alındığı, ülkeyi ve milleti merkeze oturtan bir anlayışla işleyen demokrasinin kurulmasıdır.

2023 seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız

Uysal, “Bugünkü şartlarda bir erken seçim görmüyorum” dedi ve 2023 seçimleri için şunları söyledi: “Demokrat Parti, bu ülkenin temel taşlarından biridir. 2023 seçimlerinde parti olarak kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmak hedefindeyiz. Biz siyasi partilerin ilk turda kendi adayları ile yarışmasından yanayız. Demokrat Parti olarak halen Yargıtay'da kayıtlı 432 bin üyemiz var. Partimize yeni üyeler kazandıracak çalışmalara da devam ediyoruz. Yeni bir kampanya ile 100 bin yeni üye hedefiyle yola çıkacağız. Daha fazla insanımızla buluşacağız.”