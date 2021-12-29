“Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?” sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının henüz belli olmadığını belirtti. Cumhur İttifakı adayıyla ilgili de Paçacı, “Herkes Recep Tayyip Erdoğan aday gibi düşünüyor. Bunu Sayın Devlet Bahçeli ifade etti ama Sayın Cumhurbaşkanından ‘ben adayım’ sözünü duymadık. Acaba Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime girer mi?” dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Nihat Ergun, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Konya'ya geldi.

İYİ Partili grup ziyaretler öncesi İYİ Parti Konya İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı SÖZCÜ muhabirinin “Olası bir seçimde Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?” sorusunu yanıtladı.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN DA ADAYI BELLİ DEĞİL”

Millet İttifakı'nın adayının belli olmadığını ifade eden Paçacı şunları söyledi:

“Millet ittifakının adayı belli değil. Cumhur İttifakı seçim tarihini açıklasın o zaman bizim adayımızı da öğrenmiş olurlar. Peki, Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi? Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Herkes Recep Tayyip Erdoğan aday gibi düşünüyor. Bunu Sayın Devlet Bahçeli ifade etti ama Sayın Cumhurbaşkanından ‘ben adayım' sözünü duymadık. Acaba Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime girer mi? Bu sorunun cevabını da düşünmek gerekir”

“CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN BELİRLEDİĞİ ADAY OLACAK”

Aynı soruya İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Nihat Ergun ise şu yanıtı verdi:

*Bizim önümüzdeki süreçte millet olarak bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Bizim önümüzdeki seçimde oylayacağımız şey, Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin devamı ya da devamlılığına son vermek olacak.

*Burada bir sistem oylaması gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanının adı kim olursa olsun biz Millet İttifakı olarak inanıyoruz ki seçilecek Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın göstermiş olduğu aday olacak. Biraz daha merak etsinler.

*Seçilecek Cumhurbaşkanı bugün ki Cumhurbaşkanın yetkilerini kullanacak bir Cumhurbaşkanı değil. Bizim öngördüğümüz sistemde Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve devlet adamlığının hissedildiği, günlük siyasi polemiklerin dışına çıkmış, temsili bir makam olacak.

“SEÇİMİN 2022'DE OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR”

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cihan Paçacı, “Bana kalırsa yarın seçim yapalım. Çünkü seçim milletimizin bu sıkıntılı süreçten çıkmasının tek reçetesi. Ama Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler seçimin 2022'de olacağını düşünüyorlar. Tabi 2018'de de bunu söylüyorlardı. Seçim zamanında yapılacak diyorlardı. O süreçte de erken seçim isteyenleri vatan haini olarak ilan ettiler. Ama erken seçim de değil, baskın seçim yaptılar” ifadelerini kullandı.

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