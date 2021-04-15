‘Millet açken yapılan israflara yazık' diyen Altay şöyle konuştu: “3 tane Mercedes S600 Guard'ın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu devlete, bu millete, bu mübarek ramazanın ilk gününde bunu söylemekten ben eziliyorum, utanıyorum. Bu üç aracın maliyeti 52 milyon 188 bin 265 lira 92 kuruş. Araçlar çok lüks olduğu için yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV'yi de eklediğinizde bu araçların her birinin maliyeti, 1 milyon 793 bin 411 avro'ya geliyor. CHP'nin defalarca yaptığı uyarılardan sonra, çiftinin elinde kalan patatesi, soğanı Toprak Mahsulleri Ofisi alacak, onu da tabii çok ucuza alacak, vatandaşa dağıtacak, aç kalmış vatandaşa dağıtacak; bu, iyi. Ama bu yapılırken 3 Mercedes'e alınıyor. Ama bu, ayıptır; bu, Allah'tan korkmamaktır; bu, kul hakkı yemektir, bu, mübarek ayın içinde bulunduğu iklime uymaz, bundan sarayın derhal vazgeçmesi lazım. Şunu deme hakkını kendimde görüyorum: Millete soğan, patates, saraya Mercedes… Olmaz olsun. Ben buna itiraz etmeyeceksem burada milletvekili olarak oturmamın hiçbir manası olamaz.”

Bu arada AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise konu hakkında, “Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı, tasarruflarda bulunur, bu tasarrufların hesabını da millete verir” açıklaması yaptı.