Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 55'e indi.

‘Direneceğim’ diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmedi. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

HDP MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL SALONUNU TERK ETTİ

Protestonun ardından HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'ndan ayrıldı. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılarak HDP Grubu'na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa'ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi. Yarın HDP Olağanüstü MYK toplanacağı ve HDP Sözcüsü Ebru Günay’ın açıklama yapacağı belirtildi. (İHA)

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