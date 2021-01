‘Milli Piyango yerli Las Vegas oldu’

Milli Piyango'nun özelleştirilerek Sisal Şans grubuna devredilmesinin ardından ‘'Sanal kumarhane yaratılarak'' her türlü şans oyununun oynanmasına imkan tanınması tepki yaratıyor. Bu konuda daha önce TBMM'ye Meclis Araştırma önergeleri ve soru önergeleri verildi. Ancak Sisal-Şans ‘'Sanal Kumarhane'' faaliyetine her geçen gün oyun sayısını arttırarak devam ediyor.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'Bu konuyu KİT Komisyonunda Milli Piyango'nun hesapları ele alınırken gündeme getirdik. Geçen yıl kasım ayında da 20 CHP milletvekiliyle birlikte Meclis Araştırma önergesi verdim. Hiçbir önlem alınmadığı gibi her geçen gün yeni şans oyunları ile sanal kumarhane genişliyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘LAS VEGAS GİBİ’

“Sisal Şansın internet sitesi âdeta sanal bir kumarhane oldu. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Millî Piyangonun yerine âdeta yerli Las Vegas inşa edildi. Sisal Şans ile birlikte kurulan sanal kumarhane ile insanlar devlet eliyle kumara teşvik ediliyor. Üstelik bu durum, muhafazakar olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde yaşanıyor. Yerli ve milliyiz diyorlar ama yabancı ortaklı bir şirketin kumarhane açmasına izin veriyorlar.

VATANDAŞ YOLUNUYOR

Şans oyunu çekilişleri Sisal Şansa devredilmeden önce sayısal loto kolon fiyatı 1,5 liraydı, Sisal Şanstan sonra 3 lira oldu. Sisal Şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyenin 6 şanslı numarasını 49 sayı içinden çekerken, Sisal Şanstan sonra 49 değil, artık 90 sayı içinden çekmeye başladılar. Sisal Şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda 1’di, Sisal Şanstan sonra 622 milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı. Bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Milli Piyango özelleştirildi ve kumarhane yapıldı”

ZAR ATILIYOR, BARBUT DA VAR

Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle Milli Piyango bünyesindeki şans oyunlarının düzenlenmesi için yetkilendirilen Sisal Şans Şirketi, 1 Ağustos 2020'den itibaren Milli Piyango sitesinden online olarak şans oyunları oynatmaya başladı. Site adeta Casino oldu. Sitede kazı kazan oyununun yanı sıra slotlar ve zar ile oynanan barbut da var.

Demirören Holding'in iştiraki olan ve Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans Şirketi, internet üzerinden oyun oynatıyor. Milli Piyango Online adlı siteden ve mobil uygulamadan kulanıcılar diledikleri zaman online oyun oynayabiliyor. Siteye T.C. kimlik numarası ile kaydolunuyor ve 7-24 para gönderip, çekilebiliyor. Kazı Kazan oyununa her ay 2-3 yeni oyun ekleniyor. Kazı Kazan’da bazı oyunlar 100 bin bazıları ise 1 milyon TL ödüllü.

Sisal Şans ile oyunlara zam da geldi. Daha önce tek kolonu 2 liraya oynanan Süper Loto'nun kolonu 3 liraya, 12 lira olan tam kolon bilet fiyatı ise 18 liraya çıktı. Sayısal Loto'nun 1,5 lira olan kolonu, 3 liraya çıktı. Eskiden 8 kolonu 12 lira olan Sayısal Loto’nun 4 kolonu 12 lira oldu. Ayrıca Sayısal Loto rakamları 90’a kadar yükseltildi ve çekiliş sayısı haftada 3 güne çıkarıldı, ismi de Çılgın Sayısal Loto oldu.

Kolonu 1 lira olan Şans Topu’nun kolon fiyatı 2 liraya yükselirken, tam kolonu da 5 liradan 10 liraya çıktı. Kolonu 1 lira olan On Numara’nın kolon fiyatı da 2 liraya yükseltildi. Böylece 10 Numara’nın da tam kolonu da 5 liradan 10 liraya çıktı. Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her pazartesi, çarşamba, cumartesi; Süper Loto ise her salı, perşembe ve pazar günü oyun severlerle buluşuyor. On Numara pazartesi günleri, Şans Topu ise çarşamba günleri oynanmaya devam ediliyor.