Milyar dolarlık projede büyük tehlike

Trans Anadolu Doğal Gaz Projesi (TANAP) boru hattının Erzurum güzergahında ortaya çıkan görüntüler, herkesi korkuttu. Azerbaycan’ın Hazar Denizi'ndeki sahalarda üretilen doğal gazı Avrupa'ya taşıyan hattın bazı bölümlerinde gaz taşıyan boruların zeminin üzerine çıkmasının büyük tehlike olduğunu anlatan uzmanlar, acil önlem alınmasını istedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Azerbaycan’ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşımak amacıyla inşa edilen 1850 kilometre uzunluğunda olan ve yatırım tutarı yaklaşık 8 milyar dolar olan Trans Anadolu Doğal Gaz Projesi’nin(TANAP) Erzurum güzergahında ortaya çıkan görüntüler tehlike saçıyor.

ARDAHAN’DAN EDİRNE’YE 20 İL VE 67 İLÇEDEN GEÇİYOR

Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan TANAP doğalgaz boru hattı Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor. Hattın geçtiği Erzurum sınırları içerisindeki kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dumlu Mahallesi ile Soğucak Mahalleleri arasındaki bölümlerinde gaz taşıyan borular yağmurlar ve iklim değişimi sonucu zeminin üstüne çıkmaya başladı. Yaklaşık 200 metrelik bölgede, gözle görülecek derecede gömüldükleri alandan yukarı çıkan boruların önlem alınmaması halinde çok büyük tehlikelere davetiye çıkaracağı belirtiliyor.

“KIŞ GELİYOR VE TEHLİKE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

Açılış töreni 12 Haziran 2018 tarihinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç'in katılımıyla gerçekleştirilen TANAP, Hazar Denizi'nden Avrupa'ya uzanan Güney Gaz Koridoru Projesi’nin, en büyük kısmını oluşturuyor. Gaz akışının başladığı tarihin üzerinden 3 yıl geçmeden ortaya çıkan görüntülerin büyük tehlikeye gebe olduğunu anlatan uzmanlar, “Erzurum ovasından geçen hattın bazı bölümleri sulak alanlarden geçiyor. İklim nedeniyle kışın donan boru hattının bu bölümleri yaz aylarınde bataklık oluyor ve yağmurlarla birlikte borular kendini dışarı atıyor. Acil önlem alnmalı” diye uyarıda bulundu.

“BAKÜ- TİFLİS- CEYHAN (BTC)HATTI DA ZARAR GÖREBİLİR”

İsminin açıklanmasını istemeyen uzmanlar ortaya çıkan görüntülerin tehlikesine dikkat çekerek SÖZCÜ’ye şu bilgileri verdi:

“Normalde arazide boru hattının geçtiği alanlar işaret çubukları sayesinde hissedilir. Ancak, Artık bu durum Erzurum’da Dumlu Mahallesi ile Soğucak Mahalleleri arasındaki bölümler gözle görülecek seviyede. Bir an önce önlem alınmalı. Borular bu şartlarda içerisindeki gaz akışının da basıncı ile bu kış mevsiminde her an kağıt gibi yırtılarak patlayabilir. Olası bir batlamada sıvı gaz tüm Erzurum ovasına yayılır. En önemli tehlikede bu basınçla hemen TANAP’a 20-25 metre paralel şekilde giden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattı da hasar görebilir.”