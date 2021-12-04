Miting öncesi Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de gerçekleştireceği miting öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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CHP’nin erken seçim çağırısıyla yapacağı ilk mitinge kısa bir süre kala Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı ise şöyle:

* Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”

MİTİNGTE TÜRK BAYRAĞI VE PARTİ BAYRAĞI DIŞINDA HİÇBİR ŞEYE İZİN VERİLMEYECEK

Miting öncesi bir diğer paylaşım da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi Ağbaba, paylaşımında, “Mitingimiz ile ilgili önemli DUYURU. Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. #MilletinSesiMersinde” ifadelerini kullandı.

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