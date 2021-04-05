Montrö Bildirisi gözaltılarına tepkiler: “Vatanseverler boyun eğmeyecek!”

Montrö Bildirisi gözaltılarına tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mavi Vatan kavramının isim babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in gözaltına alındığı dakikalarla “Türkiye için utanç verici bir gün. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek!.” ifadelerini kullandı. Yaygın olarak sosyal medya üzerinden dile getirilen tepkilerden bazıları şöyle:

“UTANÇ VERİCİ BİR GÜN”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Emekli Amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek!. Silivri, Hasdal, Hadımköy, Mamak, Sincan’da alçak FETÖ kumpasına bile direndik, bu da geçecek. Adalet için mücadeleye devam… Bu vesileyle adalet için savaşan tüm avukatların #AvukatlarGünü’nü kutluyorum.”

“ASIL SUÇU KİM İŞLİYOR ACABA?”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: “Emekli Amiraller TCK 316. maddede yazılı ‘Anayasal Düzene Karşı Suç’ için anlaşma isnadıyla gözaltında! Anayasal düzende hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, tarafsız Cumhurbaşkanı, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vardır. Asıl suçu kim işliyor acaba? ”

“VATANSEVERLER DÜN DE SUSMADI, BUGÜN DE SUSMAYACAK”

Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan: “Dün FETÖ'cüler orduda, Cem Gürdeniz hapisteydi. Bugün sarıklı cübbeli amiraller orduda, Cem Gürdeniz gözaltında. Anlaşıldı ki, iktidar dün neredeyse bugün de orada. Vatanseverler dün de susmadı, bugün de susmayacak.”

“EMEKLİ ASKERLERİN FİKİR BEYANINDAN DARBE ÇIKMAZ”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan: “Atatürkçü Subaylara alerjinizi Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarından biliriz. Silahlı Kuvvetleri kuşatan sarıklı cübbeli generalleri 15 Temmuz’da durduran yurtsever Atatürkçü subay ve astsubaylarımızdı. Emekli askerlerin fikir beyanından darbe çıkmaz.”

“BIÇAK ETİ GEÇTİ KEMİĞİ KIRDI”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: “Bu haksızlıklar artık dayanılmaz bir hal aldı…Bıçak eti geçti kemiği kırdı…Seçime kadar bu süre nasıl geçecek kara kara bunu düşünüyorum…”

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: “Mesleki uzmanlık konularında düşünce açıklamak,toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek, bir anayasal haktır. Bir siyasi zümrenin buradan darbe iması çıkartması, abartılı bir siyasi aymazlıktır. Mağdur edilen; Her kutsalı hunharca tartışmaya açan iktidar değil,Türkiye ve Türk Milletidir!”

“MUHALİF GÖRÜŞ BİLDİRENLERİ SİVİL DARBEYLE TUTUKLUYORSUNUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel: “Milletimizin seçimde vereceği cevaptan çok korkuyorsunuz. Montrö mektubundan ucuz senaryolar üretip, muhalif görüş bildirenleri sivil darbeyle tutukluyorsunuz. Kozmik odaya kumpasçı, orduya sarıklı amiral sokanlar mağdur değil, ortaktır. Yurtsever demokratlar susmayacaklar.”