MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından ‘Geçit vermeyeceğiz’ başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.”