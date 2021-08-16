Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde üç askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta teröristlerin Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcılı saldırıda üç askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekildi: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. (DHA)