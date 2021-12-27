MSB Müfettiş Yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu dereceli 20 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacak.

Online başvurular, 27 Aralık 2021 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yazılı sınav 20 Şubat 2022 tarihinde, test usulünde Millî Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara'da yapılacak.

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