MSB sel bölgesine gönderdi, 5 dakikada kurulup toplanabiliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında köprülerin yıkılarak ulaşımın zorlaştığı bölgeye Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü gönderildi. 5 dakikada kurulup toplanabilen köprüler birçok harekatta kullanılmıştı.

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Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu tüm ev ve iş yerleri hasar görürken birçok can kaybı yaşandı. Çay üzerinde yer alan köprülerin neredeyse tamamı yıkıldı. İlçede yaraların sarılabilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan sel felaketi üzerine operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını 3 gün önce Bozkurt ilçesine göndererek kurulumunu tamamladı.

Muharebe sahasında karşılaşılan 24 metreye kadar olan açıklıklardan geçmek için kullanılan taktik köprü, ilçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından geçişlerin sağlanabilmesi için kuruldu.

5 DAKİKADA KURULUP TOPLANIYOR

Normal bir köprünün yapımı yaklaşık 5 ila 15 gün arasında değişirken kulesiz tank tarafından taşınan ve 5 dakikada kurularak toplanabilen köprü; alüminyum malzemeden yapılıyor. Her iki uçtan serilip toplanabilen köprünün bir parçasının uzunluğu 13 metre, iki parçası birleştiğinde ise uzunluğu 26 metreye ulaşıyor.

Leopard1 A3 T4 tankı ile ilçeye getirilerek Mehmetçik tarafından kısa bir sürede kurulan köprü iki mahalle arasında geçişin sağlanabilmesi adına büyük kolaylık sağlıyor.

SEL BÖLGESİNİN İMDADINA YETİŞTİ

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere çoğu harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti. Kritik öneme sahip köprü, harekat esnasında kısa sürede kurulması ile taarruzun sekteye uğramaması ve harekatın devamı konusundan büyük önem taşıyor. (İHA)



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