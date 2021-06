Muhalefeti buluşturan program

Mansur Yavaş’ın Başkent Kart’ı tanıttığı toplantıda, Kılıçdaroğlu ve Uysal da birer konuşma yaptı, Akşener iyi dileklerini iletti. Törende Başkent Kart hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

“Sadece Ankara'da değil ülkemizin ve dünyanın tamamında kullanılabilecek Başkent Kart'ı halkımızın hizmetine sunmanın gururu içerisindeyiz. Başkent Kart'ı hayata geçirme amacımız ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilmesini sağlamak değil dayanışmanın devamına yol açarak bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve insanımız nezlinde bundan böyle kalıcı bir hale dönüştürmektir. Başkent Kart ile iki şeyi başarmış olacağız. Birincisi insanımızın yardım kültüründe yeri olmayan bir ayıbı ortadan kaldıracağız, paket dağıtma kültürü.

İkincisi Başkent Kart'la işlem yapan vatandaşlarımız sayesinde elde edilecek geliri de sosyal yardım havuzuna aktarmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım verilmesini sağlamış olacağız. Böylece Türkiye'nin en büyük ve katılımlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiş olacağız. Başkent Kart uygulamasıyla, insan onurunu zedeleyen anneleri çocuklarının yanında mahcup eden kimi yöneticilerin de propaganda malzemesi haline gelen o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Önceliği insan olan belediyecilik, ihtiyaç sahibinin neye ihtiyacı olduğunu kendisi belirleyemez. İhtiyaç sahibinin neye ihtiyacı olduğunu yine kendisi karar vermelidir.

“BU KARTIN SAHİBİ 6 MİLYON KULLANICISI İSE 83 MİLYON VATANDAŞIMIZ OLACAKTIR”

Yavaş konuşmasının devamında, “Belediyelerimizde yaygın uygulama ihtiyaç sahiplerine standart yardım kolisi götürmek şeklindeydi ve bazen insan onurunu hiçe sayan çirkin görüntüleri hepimiz görüyorduk. Oysa bizim inancımıza ve yardım kültürümüze göre sağ elin verdiğini sol el bilmemeliydi. Ne mutlu ki bugün burada ihtiyaç sahiplerini rencide olmaktan kurtaracak bir modeli hayata geçiriyoruz. Tamamen yardım kolisi dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz. Ailelerin ve öncelikle de çocuklarının bir ömür taşıyacakları travmayı bitiriyoruz. Bu uygulamayla hem diğer vatandaşlarımız hem de ihtiyaç sahiplerimiz tek bir kart kullanacaklar, hepimiz aynı kartı kullanacağız. Böylece her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırdığımız gibi Ankara'da farklı gelir grupları arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmış oluyor.

Ön ödemeli kart mantığı ile geliştirdiğimiz bu hamle cezasız, fahişsiz ve icrasız özellikleri ile hem insanlığımızın hem de kültürümüzün hem de sosyal belediyecilik anlayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kartın sahibi 6 milyon kullanıcısı ise 83 milyon vatandaşımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÇARPIK DÜZEN TÜRKİYE’DE SİSTEMATİK HALE GERİRİLDİ”

“Çarpık düzen” eleştirisi yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şöyle konuştu:

“Yoksulluğa mahkum edip, kadrolu bir seçmen haline getirerek maalesef modern bir devletin haklarını ödevlerini bilen vatandaşlar olarak yaşamamız gerekirken bir çarpık düzen Türkiye'de sistematik hale getirildi. Bugün burada özellikle Ankara'da bir büyük değişimin yaşandığı andan itibaren gönüllerimizi ferahlatan, aklımıza gönlümüze hitap eden bir hizmeti Sayın Başkan bütün ekibiyle beraber görüyor. Biz de bundan mutluyuz. Bir değişim çağı, 2008'den beri devletlere yeni fonksiyonlar tanımlıyor. Pandemiyle beraber yerel yönetimlere de yeni yeni fonksiyonlar tanımladı.

Gönlümüz arzu ederdi ki böyle bir büyük salgın döneminde merkezi hükümetle beraber yerel yönetimler beraber çalışabilsin ama çok değerli genel başkanımız Sayın Akşener'in dediği gibi ‘paraya çöktüler.' Bu süreci böyle atlatabilseydik ama çaresiz değiliz. Türk Milletinin önüne uzun yıllar sonra bir ümidi ortaya koyan Millet İttifakı'nın başta Sayın Genel Başkanları olmak üzere akabinde yerel yönetimler de inşallah bu yarınlara dair Türk milletinin de derinden bir nefes almasına imkan verir. İnşallah bu ülkede yarın herkesin eğitim başta olmak üzere bütün fırsatlar eşit bir şekilde erişebildiği bir Türkiye'yi hep beraber yaratırız diyorum.

“SEÇİMLERDEN ÖNCE VERİLEN SÖZLERİN SEÇİMLERDEN SONRA NASIL TUTULDUĞUNU GÖRDÜK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Allah başarılarınızın devamını getirsin, Allah utandırmasın bereketli olmasını diliyorum” derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Seçimlerden önce verilen sözlerin seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördük, tanığı olduk. Dolayısıyla verilen bir sözün tutulması çok önemli. Bu halkla halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece önemli. Bir iyilik yapıyoruz evet hepimizin gönlünden geçer iyilik yapmak ama iyilik yaparken insan onurunu korumak çok daha farklı bir şey. İnsanı insan olarak kabul etmek onun yoksulluğuna veya varsınlığına bakmadan, ihtiyaç sahibi her aileye her kişiye her çocuğa ihtiyacını giderecek yardımları yapmak çok önemli. Sayın Belediye Başkanımız bu durumda bütün Türkiye'ye örnek olacak çok önemli bir adımı atmış durumda bütün Ankaralılar yardım yapacaklar alışveriş yaparken.”