Muhalefetten yeniden oylama tepkisi: Cumhur İttifakı, TBMM’de yine demokrasiye darbe yaptı

AKP'nin tüm itirazlara ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen beşinci kez TBMM’ye getirdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla, AKP ve MHP’li milletvekillerinin sayısı az çıkması dolayısıyla reddedildi. Yaşanan bu gelişme üzerine AKP itirazda bulundu ve teklif Başkanlık Divanı'na taşındı.

Büyük tartışmalara neden olan teklif bugün Genel Kurul'un gündemine getirildi ve yeniden oylanmasına karar verildi. Teklif 6 Nisan'da yeniden oylanacak.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri ise karara sosyal medya hesapları üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“CUMHUR İTTİFAKI TBMM'DE YİNE DEMOKRASİYE DARBE YAPTI”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Milletvekilleri Meclis'e bile uğramayan Cumhur İttifakı, bugün TBMM'de yine demokrasiye darbe yaptı! Dün oylarımızla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, yeniden oylanacak. TBMM'de mücadelemiz sürecek. Millet, bu darbeci zihniyete sandıkta mutlaka cevabını verecektir…”

“TEK GÖREVİNİZ OLAN EL İNDİRİP, KALDIRMAYI DAHİ BECEREMEDİNİZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “TBMM'de muhalefetin oyları ile reddedilen Güvenlik Soruşturması kanun teklifini ‘olmadı baştan' diyerek tekrar görüşmeye açmak halkın meclisinin iradesine darbe vurmaktır! Kabul edin; tek göreviniz olan el indirip, el kaldırmayı dahi beceremediniz!”

“MİLLETİN İRADESİNE BİR DARBE DAHA YAPTILAR”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: “Mecliste tarihi bir gün… Dün, tek yapmaları gereken işi de yapamadıkları için, yani kulisten/odalarından gelip oy kullanmadıkları için bizlerin oylarıyla Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanun Teklifi reddedildi. Ancak, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı olarak TBMM Başkanlık Divanı’nı toplayarak, Meclis iradesine yani milletin iradesine bir darbe daha yaptılar. Genel Kurul’da mücadelemiz devam ediyor.”

“OYLAMAYI TEKRARLATMAK HUKUKSUZDUR”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Meclis İç Tüzüğü m. 140’a göre kural olarak işaretle oylama yapılır. 141’e göre kabul ve ret yönünde el kaldıranlar sayılır. Oylama sonucu tespit edilemediği takdirde oylama ayağa kalkılarak veya elektronik olarak gerçekleştirilir. Ret oylarının kabullerden çok olduğu çok açık. İç Tüzük madde 76’ya göre ‘TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri, red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe TBMM’nin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez.' Bu hükme rağmen oylamayı tekrarlatmak hukuksuzdur. Meclis iradesini yok sayılmıştır.”

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