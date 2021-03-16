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Muharrem İnce: Andımız kararında sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır

Andımız kararıyla ilgili siyasetçilerin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Muharrem İnce, "Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay’ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:14, 16/03/2021
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Muharrem İnce: Andımız kararında sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır

Muharrem İnce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan andımızın okutulmasını engelleme kararına ilişkin siyasetçilerin Danıştay’ı hedef alarak yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, “Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay'ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay'ı eleştirmek şark kurnazlığıdır. 2018'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı’dır” dedi.

“YENİ BİR MEYDAN OKUMADIR”

İnce, daha önceden andımız kararıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Andımızın ve devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının kaldırılması; Cumhuriyet ile sorunu bitmeyenlerin yaptığı yeni bir meydan okumadır, ülkemizin ve devletimizin kuruluşuna, kurucusuna ihanettir. Ne yaparsanız yapın gönlümüzden ve mücadelemizden Atatürk'ü silemezsiniz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:21:11,