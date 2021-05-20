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Muharrem İnce ekibiyle Anıtkabir’e gitti

17 Mayıs'ta resmen kurulan Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce ve partinin kurucular kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güncellenme: 17:25, 20/05/2021
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Muharrem İnce ekibiyle Anıtkabir’e gitti

Memleket Partisi Kurucular Kurulu, Genel Başkan Muharrem İnce'nin başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu, mozoleye çelenk bıraktı, Anıtkabir Ziyaret Defterini imzaladı.

“DEVRİMLERİNİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anıtkabir Ziyaret Defterine şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün huzurunuza ilkelerinizden, eserlerinizden ve devrimlerinizden ödün vermeyecek Memleket Partisi’nin genel başkanı olarak geldim. Kurduğunuz Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Sorumluluğumuzun bilincinde, görevimizin başındayız. Ruhunuz şad olsun.”

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