Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde coronaya yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız” demişti.

Coronaya yakalanan Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.

PARTİ KURMA HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

CHP’yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini incelemişti. İnce, burada yaptığı açıklamada, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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