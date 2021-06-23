Muharrem İnce: Vay, zavallı muhalefet vay…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Ağrı’ya geldi. Van’dan karayolu ile Ağrı’ya geçen İnce, otobüs ile şehir turu attıktan sonra il binası önüne partililer ile buluştu.

”TÜRKİYE’NİN BİR DOĞUSUNA BİR BATISINA GİDİYORUM”

Muharrem İnce, “Türkiye’nin bir doğusuna bir batısına gidiyorum. Balıkesir’den Van’a geldim. Adana ve Mersin’e gittim bugün Ağrı’dayım. Buradan Erzurum’a gideceğim. Haftaya Denizli ve Aydın’dayım. Döneceğim tekrar bu taraflara Şırnak’a geleceğim. Türkiye’yi karış karış dolaşıyorum” dedi.

Açılışın ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan İnce, AKP ve muhalefet partilerine oy veren seçmenlere seslenerek, partisine destek vermeye çağırdı. Vatandaşlarla sohbet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde vurguladığı gibi iktidarlarında çocuklara üç dil öğreteceklerini anlattı.

HDP VE CHP’Yİ ELEŞTİRDİ: VAY ZAVALLI MUHALEFET VAY!

Konuşmasında HDP ve CHP'yi eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Seçim yok, bir şey yok ama 6 ayda ikinci kez geliyorum Ağrı'ya. Parti binamızı açmaya geldim. HDP'ye oy veriyorsunuz ama bir arpa boyu kadar büyümüyorlar. Türkiye partisi olmuyorlar. Türkiye partisi olmayı istemiyorlar ki. Meclise gelip çalışmıyorlar ki. Sizin sıkıntılarınızı dile getirmiyorlar. CHP bugün açıklama yaptı, Sayıştay’a üye seçimine katılmayacaklarmış. Vay, zavallı muhalefet vay” ifadelerine yer verdi.

”SIKIŞMIŞSINIZ AKP İLE HDP ARASINA BİR YERE GİTMİYORSUNUZ”

Ağrılı seçmenlerin HDP ile AKP arasında kaldığını vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

*Sıkışmışsınız AKP ile HDP arasına başka hiçbir yere gitmiyorsunuz. Size hizmet etseler de etmeseler de fark etmiyor. Ya AKP'ye ya da HDP'ye oy veriyorsunuz. Bakın bu doğru değil.

*AK Parti’yi de HDP'yi de bırakın Memleket Partisi'ne gelin. Size söz veriyorum. Bizim sloganımız mavi. Projemiz 3 B. Bu memleketi barıştıracağız. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. Sendikacı ile patronu barıştıracağız.

*Sünni ile Alevi'yi barıştıracağız. Kürdü ile Türkü barıştıracağız. Üretim ekonomisi kuracağız. Hayvancılığı geliştireceğiz. Sizlerden istediğim şu. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Destek istiyorum sizlerden. 50 artı 1'i alacağız.

”CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞIMDA SÖYLEDİĞİM LAFIN ARKASINDAYIM”

İl başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'ne geçen İnce, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi.

İnce, ”Bizim iktidarımızda çocuklarımıza üç dil öğreteceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığımda da söyledim. Cümlelerimi aynen tekrar ediyorum, o lafımın arkasındayım. Bizim iktidarımızda çocuklara üç dil öğreteceğiz. Bir, resmi dilimiz Türkçe’yi öğreteceğiz. İki, çocuğun anasından öğrendiği, evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üç, uluslararası bir dil öğreteceğiz” diye konuştu.

Karayolu ile Ağrı’dan Erzurum’a geçen Muharrem İnce, burada da il başkanlığı binasının açılışını yaparak vatandaşlara seslenecek.

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