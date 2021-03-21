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Muharrem İnce’den halka çağrı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, "Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra piyasalarda yaşanan gelişmeler milletimizde maalesef büyük bir umutsuzluğa sebep olmuştur. Türkiye’nin geleceğine olan inancımızı sakın kaybetmeyelim. Bu kötü günler de geride kalacaktır" dedi.

Güncellenme: 23:56, 21/03/2021
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Muharrem İnce’den halka çağrı

Ekonomi alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce şu ifadeleri kullandı;

*Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra piyasalarda yaşanan gelişmeler milletimizde maalesef büyük bir umutsuzluğa sebep olmuştur.

*Bana inanın bu zor günleri de milletimize zor günleri yaşatan iktidarı da geride bırakacağız. Türkiye'nin tek sorunu Kötü Yönetim sorunudur. Referansı akıl ve bilim olan liyakat sahibi yöneticiler elinde hızla güzel günlere yelken açacağız.

*Türkiye'nin geleceği için 3B projesi demiştim: Barışacağız, Büyüyeceğiz ve hakça Bölüşeceğiz. Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı sakın kaybetmeyelim. Bu kötü günler de geride kalacaktır.

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Yayınlanma Tarihi:23:54,