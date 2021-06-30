Muharrem İnce’den Kanal İstanbul açıklaması: Hem iktidar hem muhalefet yanlış yapıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin il hizmet binasını açmak için Denizli'ye geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki il binası önünde kurulan sahneden vatandaşlara seslenen İnce'yi yaklaşık bin kişilik bir kalabalık dinledi. İnce Türkiye'de yolsuzluk, yoksulluk ve yasak sorunlarının yanı sıra yüzsüzlük sorunu olduğunu da kaydetti.

HEM KILIÇDAROĞLU'NA HEM ERDOĞAN'A YÜKLENDİ



İktidar ve muhalefet arasındaki Kanal İstanbul polemiğine dahil olan İnce, şunları söyledi;

*Para kazanacaksan boğazdan kazan. Yenisini neden kazıyorsun. Daha büyük mü olacak, hayır. Gemi trafiği artıyor mu, boğaz karşılamıyor mu, hayır. Tam tersine azalıyor. Senin derdin ne? Derdin rant, emlak emlak. Milletin önceliği bu değil. Bu noktada hem iktidar hem muhalefet yanlış yapıyor.

*Muhalefet diyor ki; ben parayı ödemem. İktidar diyor ki; uluslarası tahkim söke söke alır. Erdoğan uluslararası mahkemeleri Türkiye'deki mahkemeler gibi sanıyor. Talimat verecek parayı alacak. Sen talimat veremezsin. Muhalefetin para ödemeyeceğim demesi de yanlış.

*Bu sermayeyi ürkütür, yatırımı engeller. Üçüncü bir yol var. Kanal İstanbul'a iş yapacak şirketleri uyarıyorum. Bu iktidar ile başlarsınız, iş de yaparsınız ama Memleket Partisi iktidar olduğunda ihalelerinizi tek tek incelerim.

*İçinde rüşvet varsa, çevreye zarar veriyorsa, pahalı yapılmış devlete kazık atmışsanız uluslararası tahkimde sizi yenerim bir kuruş alamazsınız. İşinizi düzgün yapın.

“TARTIŞMAYA HAZIRIM”

Hükümetin sık sık Yeni Türkiye ifadesini kullandığını söyleyen İnce, “Tulumbada su bitince bir varlık fonu kurdular. Varlık fonunun içine PTT dahil eski Türkiye'nin kurduğu bu fakir milletin alın teriyle kurduğu şirketleri dahil etti. Varlık fonu içinde bir tane bile bunların kurduğu şirket yok. Çaykur'u nasıl zarar ettirdiniz? Çaykur'u yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez” dedi.

Kılıçdaroğlu'nu televizyonda tartışmaya davet eden İnce, “Neden partiden ayrıldığımı ben anlatayım bir de sen anlat millet karar versin. Siyasette düşman değil rakibiz. Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin ‘demokrat amcası' sizsiniz, madem demokrat amcalığa soyundunuz haydi gelin televizyonda karşılıklı konuşalım. Ben hazırım. Erdoğan’la da, Kılıçdaroğlu'yla da Akşener’le de cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle tartışmaya hazırım” diye konuştu.

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