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Muharrem İnce’ye hapis cezası verildi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye 5 ay hapis cezası verildi. İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz" ifadelerini kulandı.

Yayınlanma: 15:17 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
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Muharrem İnce’ye hapis cezası verildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

* 10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz.

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