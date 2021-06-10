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Müsilaj sorunuyla ilgili 5 siyasi parti anlaştı, komisyon kuruldu

Denizlerdeki müsilaj sorununu araştırmak amacıyla; 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışma süresi üç ay olacak ve 19 üyeden oluşacak.

Güncellenme: 19:09, 10/06/2021
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Müsilaj sorunuyla ilgili 5 siyasi parti anlaştı, komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda; AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesi görüşülerek kabul edildi.

Denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Komisyonun çalışma süresi üç ay olacak ve 19 üyeden oluşacak.

BAKAN KURUM, EYLEM PLANI AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorununa karşı Marmara Denizi için oluşturulan eylem planını açıklamıştı.

Marmara Denizi’nin koruma alanı ilan edileceğini duyuran Kurum, “Bilim insanlarının ‘denizlerimizdeki azot miktarını yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz ve Marmara Denizi eski haline 5 yıl içerisinde gelir' diye görüşleri var. Bu görüş doğrultusunda çalışmaları yürüteceğiz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:48,