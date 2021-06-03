Mustafa Sarıgül: Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne söylenmiş olan en ağır sözdür

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışına katıldı.

Kısa bir şehir turu atan Sarıgül, açılışını yaptığı parti binası önünde partililere konuştu. ABD’ye seslenmek istediğini söyleyen Sarıgül, şunları söyledi:

* Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, ‘Türkiye’de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye’. Bu Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür.

* Türkiye Değişim Partisi hiçbir dış yardıma bakmaz. Hele hele Amerikalıların yardımına hiç bakmaz. Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece desteği önce Allah’tan sonra da yurttaşlarımızdan alır. Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım.

* Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak.

* Bugün burada söyledim, yarın unuturum diye aklınıza asla ve asla gelmesin. Bu demokrasi ayıbıdır. Bu özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, büyük bir azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir ve saygısızlıktır.

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler; Amerika sen kendi işine bak, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Nasıl Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Kocatepe’de boyun eğmediysek şuanda da biz hiçbir dış güçlere boyun eğmeyiz.

Konuşmasının ardından parti binası açılışını yapan Sarıgül, Babaeski Belediye Başkanı CHP’li Abdullah Hacı’yı makamında ziyaret ettikten sonra esnafları gezdi. DHA