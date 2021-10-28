‘Muzlu’ Suriyelilere ‘tahrik’ cezası

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda bir Türk vatandaşının “Muz bile yiyemiyoruz. Suriyeliler kiloyla alıyor” sözleri sonrasında, Suriyelilerin başlattığı tepki çeken akım, polisi harekete geçirdi. Sosyal medyada muz yiyerek görüntü paylaşan ve provokasyon yaptıkları öne sürülen Suriyelilere, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik " suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğü sosyal medyada “muz yeme” paylaşımları yapan bazı yabancılarla ilgili yaptığı açıklamada, polisin 7 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. İstanbul Polisinin, çektikleri muz yeme görüntülerinde provakatif söylem ve aşağılama ifadeleri bulunun kişilere yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Bu sabah da devam eden çalışmalardan şüphelilerin sayısının 11’e çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama” işlem yapıldığı belirtildi.

Farklı ilçelerdeki adreslerde yakalanan şüphelilerin Göç Genel Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.