Nevşehir’de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Kaza, Til köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada araç içinde bulunan 12 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tarım işçilerinin, patates hasadından döndükleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA