Nöbetten çıkan doktor feci şekilde can verdi

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in annesi Yasemin Şen, "Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza, Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.

“KIZIM CENNETE GİTTİ”

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şenin annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek “Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum” diyerek ağladı.

Şen’in annesi Yasemin Şen ise, “Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk” diyerek feryat etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, “Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

“YOĞUN İŞ YÜKÜ VE UYKUSUZ NÖBETLERİN YOL AÇTIĞI KOŞULLARIN BİR SONUCU”

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu, yaşamını yitiren meslektaşları için pazartesi günü iş yerleri önünde anma düzenleneceğini duyurdu.

Şen'in ölümü için TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu, “Daha kaç asistanın tükenmesi, ölmesi gerekiyor?” diye sorarak asistan hekimlerin yoğun çalışma yüküne dikkat çekti.

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uğradığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara'da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti. Göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi'nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.”

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nun açıklamasında, “Rümeysa'yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğiz” denilerek pazartesi günü saat 12.30'da tüm asistan hekimler anmaya çağrıldı.