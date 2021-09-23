Numan Kurtulmuş’a el pençe, Vali’ye eller arkada karşılama

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a koltuğunu verip, yanında el pençe divan duran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Aydın, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yurt denetimi sırasında ise ellerini arkasından indirmedi. Daha önce de Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yürürken elleri arkada görüntülenen Rektör Özaydın'ın tavrı tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Bir süre önce Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın, 4 Şubat 2021'de üniversiteyi ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u koltuğuna ‘Buyur' ederek brifing vermiş, bu arada ellerini sık sık kavuşturarak, adeta el pençe divan durmuştu.

SÖZCÜ'nün ‘Rektör Dediğin Böyle Olacak' başlığıyla manşetine taşıdığı, ulusal gazete ve televizyonlarda haber olan bu tepkiler üzerine Numan Kurtulmuş, “Arif benim öğrencimdir. O nedenle hislenip koltuğunu bana verdi” şeklinde açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Kurtulmuş'un yanında el pençe duran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, iki yıl önce temeli atılan ana kampus içindeki bin 400 yatak kapasiteli kız öğrenci yurtlarında inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül'ün YURT-KUR yetkililerinden bilgi alması sırasında ellerini arkasına bağladı. Bir siyasi karşısında el pençe divan duran rektörün, ilde devleti temsil eden ve nezaketiyle tanınan Vali Davut Gül'ün yanında ise elleri arkada durması tepkiyle karşılandı. Rektör Özaydın, daha önce de bir etkinlikte Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte elleri arkasında yürümüş, “Vali yetmezmiş gibi, bir kadının, bu kentin belediye başkanının yanında elleri arkada yürümek nasıl bir ayıptır?” şeklinde eleştiri konusu olmuştu.

SIK SIK TEPKİ ÇEKEN HAREKETLERDE BULUNUYOR

Göreve geldikten sonra tepki çeken söylem ve hareketleriyle adı sıkça kamuoyu gündemine gelen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Seyirtepe'deki Atatürk Anıtı'nı aylarca onarıp yerine konulmaması, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını giderdikleri çarşı için kapatma kararı verip, tepkiler üzerine dönüş yapması, 1 yılda 3 genel sekreter değişimi ile 9 dekanın istifa etmesindeki etkisi, kampus içindeki yüzlerce fıstık ağacının kesimi, tepki gördüğü için iptal edilen adrese teslim kadro ilanıyla gündeme gelmişti. Rektör Özaydın, “Öğrencilere okey salonu yapma müjdesi vermesi” İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde, “Ticaret yapın, paranız olmazsa namaz kılamazsınız”, “Bana kalsa Kilis'in yanında bir kent kurar Suriyelileri oraya taşırım” gibi eleştiri konusu olan açıklamalarıyla konuşulmuştu.