Numan Kurtulmuş: Vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’nin yeni ekonomik yöneliş içinde olduğunu söyleyen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye bir daha yüksek faiz, düşük kur, enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından faiz meselesini önemsiyor ama esas olarak Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir politik perspektifte hareket edecektir” dedi.

‘HAYAT PAHALILIĞININ VATANDAŞI ETKİLEDİĞİNİ BİLİYORUZ’

Dünya genelinde doğal gaz, akaryakıt gibi emtia fiyatlarıyla gıda ve endüstride kullanılan metallerin fiyatlarında 9 kata kadar yaşanan artışın ülke ekonomisine yansıdığını savunan Kurtulmuş, “Türkiye’de bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarı seyretmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz. Ekonomide ortaya ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde nasıl tekliflerin alınacağının farkındayız ve kalem kalem üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz” dedi.

‘ESAS MESELE DOLARIN ARTMASI’

Dolar artışının günlük fiyatları etkilediğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Yakın zamana kadar bize siyasi tezgahlarını bile vermiyorlardı. Hayatım boyunca optimist oldum ama bu kadar zor şartlarda iyimser bakıyorum. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur, yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır, bunların hesabını verir. Vatandaşımız güvensin. Hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misliyle fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var.

Esas mesele, doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda doların etkisinin çıkmış olmasıdır. Bunu farkındayız, bunu baskı altına alacak ve önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor.

‘BİRİNCİ DERECE SORUMLUSU HÜKÜMET’

Bunu en kolay kurulacak mekanizma, alım gücünü artıracak ve vatandaşlara verilecek desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. Bir müddet sonra bu yaşadıklarımızı kötü tecrübe olarak hatırlayacağız.

İnşallah Türkiye daha esenlikli, güzel, ekonomik olarak çok daha iyi noktaya gidecektir. Çarşıda, pazarda sıvıyağı fiyatı şu kadar, bunum fiyatı bu kadar oldu diyorlar.

Kusura bakmasınlar ama piyasada fiyatın ne olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz çünkü acısını hissediyoruz. Hükümet sorumluluk sahibi olduğu için nihayet vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir.”

ISRARLI TAKİP SUÇ KAPSAMINA ALINACAK

Kadınları ısrarlı takibin suç kapsamına alınacağını açıklayan Kurtulmuş, Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve ‘Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz diye konuştu.

‘PİLOT DAVA UYGULAMASI BAŞLAYACAK’

Adalet reformu kapsamında, mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla pilot dava uygulamasının hayata geçirileceğini kaydeden Kurtulmuş, Bir davanın esas alınarak, o dava üzerinde oluşan kararın içtihat haline getirilmesiyle birbirinin aynısı benzeri olan binlerce davanın kapatılıp, mahkemelerin yükünün azaltılması ve o davalarda pilot davanın verdiği karar istikametinde yürünmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Adalet Bakanlığımızın TBMM bütçeden sonra getireceği bu yeni reform paketi insan haklarıyla kadın hakları alanında bizim alanımızı genişleten özgürlükçü, reformcu, hak ve özgürlükler alanını genişleten adımlarımızdan biri olacaktır” dedi.

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