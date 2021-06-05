O slogan CHP’li belediye tarafından 3 ay önce kullanılmış

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Dünya Çevre Günü kapsamında Millet Bahçeleri tanıtımı için sosyal medyadan paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile yan yana kullanılan sloganın, CHP'li belediye ve belediye başkanı tarafından 31 Mart'ta kullanıldığı ortaya çıktı.



CHP'Lİ BAŞKAN O SLOGANI 31 MART'TA KULLANMIŞ

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan'ın 4 Haziran'da paylaştığı videonun sonunda Erdoğan'ın fotoğrafı ve “Bugüne nefes, yarınlara umut oluyoruz” sloganı yer alıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık'ın 31 Mart'ta, yani 3 ay önce sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Bugüne nefes, yarına umut” sloganını kullandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanlığı'nın, CHP'nin daha önce kullandığı slogana yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.