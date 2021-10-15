Öğrenci Veli Derneği: Yalnızca Bursa’da 600’e yakın sınıf karantinaya alındı

Yüze yüze eğitimde 6. hafta raporunu yayımlayan Öğrenci Veli Derneği, "Yalnızca Bursa’da 600’e yakın sınıf karantinaya alındı. Sadece Çankaya’da son 1 haftada 13 lisede 63 öğrenciye Covid-19 pozitif tanısı konuldu. Yüz yüze eğitim alarm veriyor” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Öğrenci Veli Derneği, yüze yüze eğitimde 6. hafta raporunu yayımladı. “Yüz yüze eğitim, kamusal eğitim alarm veriyor” uyarısında bulunan Öğrenci Veli Derneği, “Yalnızca Bursa'da 600'e yakın sınıf karantinaya alındı. Yaşanılan sorunlar her gün daha ciddi boyuta oluşuyor. Sadece Çankaya'da son 1 haftada 13 lisede 63 öğrenciye Covid-19 pozitif tanısı konuldu. 376 öğrenci ise temasta. İstanbul Kartal'da ortaokulda 13 sınıf karantinaya alındı” açıklamasında bulundu.

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ ÇAĞRISI

Afyon'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği servis kazasına da dikkat çeken Öğrenci Veli Derneği, “Taşımalı eğitim, çocuklarımızın gelişim dönemlerine ve gereksinimlerine aykırı bir uygulamadır. Çocuklarımız için gerekli olan onlara en yakın okullardır. Servis araçları yönetmeliğiyle bu kaza önlenebilecekken bu konuda gereken yapılmamıştır. Servis araçları yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin acilen yapılması gerekiyor” dedi.