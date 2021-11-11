Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan müdür yardımcısı hakkında yeni karar

Hatay’da, 2018 yılında 13 yaşındaki öğrencisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan ve aynı zamanda da görevine devam eden müdür yardımcısının, tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Can ÇAPAR

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İddiaya göre; 2018 yılında, bir okulda beden eğitimi öğretmenliği ve aynı zamanda müdür yardımcılığı yapan A.Ö., 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki A.A.'yı cinsel istismara maruz bıraktı. A.Ö. hakkında Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla açılan davanın yedinci celsesi görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı, mağdur A.A. ailesi ile avukatı katıldı. Sanık A.Ö., üzerine atılı suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu söyledi. Mağdur avukatı, dosyaya sunulan delillere dikkati çekerek, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ailenin talebi ile birlikte, bu süre zarfında göreve devam eden müdür yardımcısının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

AVUKAT UYAR: SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

Aile adına açıklama yapan Avukat Yusuf Uyar, yaşananları hatırlatarak; “Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan idari tahkikat neticesinde iddianame hazırlanmış ve bu iddianame Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmiş olup yargılamayı başlatmıştır. Yargılama yaklaşık bir buçuk senedir devam etmektedir. Yedi duruşma yapılmıştır fakat bu duruşmaların altısında mahkeme heyeti sanığı tutuksuz yargılanması yönünde kanaat getirmiştir ve sanık tutuksuz yargılanmıştır. Ancak bugün yapılan duruşmada sanık tutuklanmıştır. Mahkemenin kanaatini değiştirmesi ve sanığın tutuklanması bizim açımızdan sevindirici bir gelişmedir” dedi.

UMARIZ Kİ EN YÜKSEK CEZA VERİLİR

Uyar, “Zira daha önce mahkemede de bu çekincemizi dile getirmiştik. Sanık tutuklanmadan önce öğretmenlik görevini fiilen devam ettirmekteydi ve mağdurun evine yakın bir okulda öğretmenlik yapmaktaydı. Bu nedenle mağdur ile sanığın karşılaşma ihtimali çok yüksekti. Bu durum aileyi de üzmekteydi. Bu nedenle sanığın tutuklanması ve yargılama sonuçlanana kadar mesleğini yapamayacak olması aile açısından sevindirici bir gelişmedir. Umarız ki devam eden süreçte sanığın tutukluluğu devam eder ve mahkeme neticesinde de sanığa en yüksek cezayı verir. Böylece ailenin acısı bir nebze de olsa hafiflemiş olur” ifadelerini kullandı.

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