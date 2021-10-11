‘Okullar, patlamaya hazır bomba gibi’

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yüz yüze eğitimin başlaması ile okullardaki kalabalık sınıflar, temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, havaların soğumasıyla birlikte sınıfların patlamaya hazır bomba haline geleceğini ifade etti.

Can ÇAPAR

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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yazılı bir açıklama ile yüz yüze eğitimin başlaması ile okullardaki kalabalık sınıflar, temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunlarının, daha büyük bir problem yaşatacağını belirtti.

“ÖĞRENCİ ÇOK PERSONEL AZ”

Alınan önlemlerin sadece mesafe, maske ve dezenfektana indirgenmiş durumda olduğunu ve acil olarak ek derslik, ek öğretmen ataması, hizmetli sayısının artırılması ile havalandırma konularında çalışma yapılmasını gerektiğini vurgulayan Şahin, 60 kişiyi bulan sınıf mevcutlarının tehlike oluşturduğunu belirtti.

“ÖĞRETMENLER, OKUL İDARECİLERİ VE VELİLER OKULLARDA TEMİZLİK YAPMAK ZORUNDA KALDILAR”

Şahin, okullarda temizlik personelinin sayısının azlığına dikkat çekerek, “Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde de görülen, örgün eğitimdeki toplam 53 bin 620 okulda kadrolu görev yapan 27 bin 180 hizmetli sayısı, toplam okul sayısının yüzde 50'sine denk gelmekte; bu verilere göre yüz yüze eğitimin ilk dört haftasında 559 öğrenciye yalnızca bir hizmetli düştüğü görülmekte. Devlet okullarındaki kalabalık sınıf mevcudiyetleri, yetersiz önlemler nedeniyle çocukların sağlığının korunabilmesi adına birçok okulda birçok okulda öğretmenler, okul idarecileri ve veliler yeterli hizmetlinin olmaması nedeniyle temizlik yapmak zorunda kalmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“OKULLARDAKİ TEMİZLİK PERSONEL SAYISININ AZALTILDIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR DUYUYORUZ”

Benzer bir durumun Hatay'da da yaşandığına vurgu yapan Şahin, “Okullardaki temizlik personel sayısının azaltıldığı yönünde iddialar duyuyoruz. Bu iddialara göre il genelinde 350 civarında yardımcı personel görevlendirildiği, bu oranın ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu, bir önceki yıllara göre görevli sayısının neredeyse yarı yarıya azaltıldığı, ilçe ve mahallelerde bulunan okullarda temizlik görevlisinin eksik olduğu, 5-6 okula bir temizlik görevlisi düştüğü yönünde yoğun şikayetler kulağımıza geliyor. Bu konuda Hatay Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada da benzer sorunlar ifade edilirken, birçok okulda temizlik personeli görevlendirmesi yapılmadığı, temizliğin okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler tarafından çözülmeye çalışıldığına dikkat çekilmekte.” dedi.

“SINIFLAR PATLAMAYA HAZIR BOMBA HALİNE GELECEK”

Okullardaki temizlik işlerinin taşeronlar aracılığıyla yapıldığını ve İŞKUR'dan gelen personellerle temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını söyleyen Şahin, okullarda temizlik personeli konusunda ciddi sorunlar yaşandığını, bu nedenle de AKP hükümetinin hizmetli ve derslik sayısını artırılması gerektiğini belirtti.

Şahin açıklamasına şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini hep söyledik, hala da yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz ancak acilen sınıf mevcudiyetleri düşürülmeli ve yeni derslikler için kadro bekleyen yüz binlerce öğretmenin atamaları yapılmalı. Okullardaki temizlik ve diğer işlerle ilgilenen yardımcı personel yani hizmetli sayısı da artırılarak pandemi döneminde okullardaki virüs yayılımı kontrol altına alınmalı. Sadece maske tak, günde iki kez ateş ölç diyerek pandemi ile mücadele edilemez. Yarın havalar soğuduğunda pencere ve kapıları açamayacak olan sınıflarda virüs yayılımı artacak. Sınıflar patlamaya hazır bomba haline gelecek. Pandeminin başından bu yana AKP diğer konularda olduğu gibi eğitimde de sınıfta kalmıştır.”

BAKAN ÖZER’E SORULAR

Şahin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Şahin, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

“1. Türkiye genelinde okullarda kadrolu çalışan kaç yardımcı hizmetli bulunmaktadır?

2. 2010-2021 yılları arasında Hatay ilimizde okullarda kadrolu çalışan hizmetli sayısı nedir?

3. Hatay ilimizde ve ilçelerinde bulunan okullarda yeterli hizmetli olmadığı ve hizmetli sayısının azaltıldığı iddiaları doğru mudur?

4. Pandemi koşulları altında çocuklarımızın sağlığının korunması için dezenfekte çalışmalarının sürekliliği nasıl takip edilmektedir?

5. Hijyen koşullarının yetersiz olduğu okulların tespiti yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu sorunların giderilmesi için nasıl önlemler alınmıştır?

6. Pandemi koşulları altında hijyen koşullarının sağlanması için okullarda görev yapan hizmetli sayısının arttırılması yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Okulların mevcudiyetine ve ihtiyacına göre her okula en az 1 kadrolu temizlik görevlisi atanması yönünde bir planlama yapılmış mıdır? Bu konuda eksiği olan okullar tespit edilmiş midir?”