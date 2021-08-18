Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'a su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 61.69 seviyesinde görülürken, Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre 18 Ağustos 2021 itibariyle yüzde 90.35 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi. (İHA)