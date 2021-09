Önce bebeğini arabaya bıraktı, sonra arkadaşını öldürdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda arkadaşlar arasında yaşanan kavga cinayetle bitti. Zanlının kavga sırasında kucağındaki bebeği arabaya bıraktıktan sonra kendisine tekme atan arkadaşını bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restorana dün akşam saatlerinde gelen bir arkadaş grubu aileleri ile birlikte aynı masada yemek yemeye başladı.

İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A., tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

İşlenen cinayet ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde D.A.'nın önce kucağındaki bebeği arabaya bıraktığı, sonrasında arabadan aldığı bıçakla, kendisine tekme ile saldıran Rasim Yıldız ve H.Ç.'yi bıçakladığı görüldü. (İHA)