Ordu’da üzerinde natamam bina olan arsa hissesi icradan satılacak

Ordu İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde üzerinde natamam bina olan arsa hissesi icradan satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda yer alan taşınmazın özellikleri şu şekilde.

Taşınmaz Ordu İli, Gülyalı İlçesi, Turnasuyu Mahallesinde tapunun ada 108 parsel: 17′ de kayıtlı taşınmazla ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmış, taşınmazın üzerinde bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan ibaret, toplamda dört katlı binanın bulunduğu, binanın tüm katlarının icra konusu olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Turnasuyu Mahallesi Yenisokak Gülyalı / ORDU

Yüzölçümü : 269 m2

Arsa Payı : –

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 46.171,00 TL

KDV Oranı : 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/10/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

2. Satış Günü : 27/10/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

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