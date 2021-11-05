Orta Doğu Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 18 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Son başvuru tarihi 19.11.2021 olarak belirlenmiş olup posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

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