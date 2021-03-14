CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sokağa çıkma yasağı uygulandığı gün Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçları saydı. Köprü üzerinden geçerken ve açıklama yaparken çektirdiği görüntüyü basına servis eden Başarır, “1 saate 15 araç geçti, geçmeyen araçlar için kasadan 3,3 milyar lira çıktı” dedi.

Osmangazi Köprüsü üzerinde açıklama yapan ve 1 saat boyunca en fazla 15 araç geçtiğini belirten CHP'li Başarır, “Yazık, köprünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bugünkü maliyeti 12 milyon TL. Köprü boş, sokağa çıkma yasağı var. Ama biz ödemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“SORSANIZ DEVLETİN KASASINDAN 1 KURUŞ ÇIKMIYOR DERLER”

Bu köprünün üzerinden her geçtiğinde bu videoyu çekeceğini ve vatandaşlarla paylaşacağını ifade eden CHP'li Başarır, “Ne üzücüdür ki 83 milyon çalışıyor, 5 kişi kazanıyor. 2020 yılında, Osmangazi Köprüsü için geçiş garantiler sağlanamadığı için hazinenin kasasından 3.3 milyar TL gibi devasa bir para çıktı. Mevcut iktidara sorsanız ‘Devletin kasasından 1 kuruş çıkmıyor' diyor. Bu düpedüz halkı kandırmadır, aldatmadır, aymazlıktır” ifadelerinde bulundu.