Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 4 kişi ölümden döndü

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Yarımburgaz Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında yaşandı.

Furkan Aktel, otomobili ile İstanbul caddesinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü Furkan Aktel ile beraberindeki Can İlmik ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu.

Otomobile saplanan bariyer, elektrikli testere yardımıyla kesilirken, araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. (DHA)