Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'lilere seslenerek ,”Paramount Oteli'ndeki çökme ekibinin içinde olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda yönetim kurulunun baş danışmanlığında ne işi var?” diye sordu. CHP’den konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

CHP’Lİ ÖZEL: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İş Bankası’nda Suçişleri Bakanı’nın şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalıdır. Bu ismin nasıl göreve başladığı derhal açıklanmalıdır! Atamızın hisselerini temsil ettiğimiz, gözümüz gibi sakındığımız, tek kuruşuna dokunmadığımız İş Bankası’nın üzerine gölge düşürtmeyiz!” dedi.