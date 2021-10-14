Kuşadası’ndaki plan değişikliğine tepki büyüyor: Parsel parsel satış!

Özelleştirme İdaresi'nin Aydın’ın Kuşadası ilçesinde spor ve tarım alanı olan 5 parselin imarını değiştirmesine Mimarlar Odası Kuşadası ve Aydın temsilcilikleri tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Temsilcilikten yapılan ortak açıklamada, “Son günlerde merkezi yönetim, yine gelir ve rant amaçlı, zaten az sayıda kalan yeşil, spor tesisi, koruma amaçlı tarım gibi sosyal donatı alanlarına ayrıcalıklı imar hakkı getirerek özel sermayeye devretmeyi planlamaktadır” denilerek geçen Mart ayında da Güzelçamlı Mahallesinde 23 bin 240 metrekare yeşil alanın imarının değiştirildiğini hatırlattı.

“YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Askıya çıkarılan imar değişikliğine itiraz edileceği, konunun yargıya taşınacağı belirtilen açıklamada, yapılan değişiklik ile parsellere ayrıcalıklı yapılaşma hakkı kazandırılıp satış yoluyla özel mülkiyete devredileceği belirtildi.

Parsellerin bölge ve çevrede yaşayan insanların spor, oyun ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan, açık veya kapalı kamusal alan olduğu hatırlatılarak bu tür alanların yok edilmesi yerine çoğaltılması gerektiğinin altı çizildi.

“VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILACAK”

Bölgede nadir kalan tarımsal niteliği korunacak alanların koruma altına alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

* Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır' şeklindeki hüküm dikkate alındığında onaylanan imar planlar herhangi bir kamu yararı içermiyor.

* Aynı yönetmelikte ki ‘Kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir' şeklindeki hüküm dikkate alındığında, plan değişikliği ile kaldırılan sosyal altyapı alanına eşdeğer bir alan ayrılmamıştır.

* Sonuç olarak; İlgili parsellerde yer alan ‘spor alanı, tarımsal niteliği korunacak alan' imarlı taşınmazın kanunlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı yapılaşmaya açılmasına karşıyız.