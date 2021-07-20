Paylaşımın altına ‘nezaket’ yazan başkanın başına gelenler…

Mersin’de CHP’lileri ayağa kaldıran olay dün sabah yaşandı. CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in otomobilinin önü parti binasına giderken kesildi. Polis, hakkında savcılıkça bir işlem yürütüldüğünü belirtip Tuncer’i, tüm itirazlarına rağmen gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen Tuncer, adliyeye götürüldü. Savcıya ifade verdikten sonra da serbest bırakıldı.

CİMER ÜZERİNDEN ŞİKAYET EDİLMİŞ

Tuncer hakkında, bir ihbarcının CİMER’e “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yaptığı ihbar üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı anlaşıldı. Ancak, suçlamaya konu yazı dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener’in Rize İkizdere ziyareti sonrası “Gelin hanıma iyi bir ders verdiler… Daha neler olacak neler, dur bakalım, bunlar iyi günler” demişti.

Bu sözler büyük tepkiye yol açmış. CHP Genel Merkezi de içerisinde “Gelin Hanım diye seslenip, tehdit etme cesaretinde bulunan bir zorba” ifadesinin de geçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu videoyu binlerce vatandaş ve CHP’li CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de sosyal medya hesabından altına “nezaket” yazarak paylaşmıştı.

“HUKUK DEVLETİNDEN NE KADAR ÇOK UZAKLAŞTIĞIMIZIN GÖSTERGESİ…”

Tuncer, savcılık ifadesinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini isteyip, maruz kaldığı gözaltı işlemine tepki gösterdi. Avukatlığını üstlenen Mersin Barosu eski Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da “hukuksuzluk” ve “itibar suikastı”na dikkat çekti. Yeşilboğaz şunları söyledi:

* İsnat edilen suç tutuklamayı gerektirmeyen en üst sınırı itibariyle de yakalamayı gerektirmeyen bir suç olup yargılama yapılsa dahi tutuksuz yargılama gerektirecek bir dosyadır.

* Bu tür dosyalarda yakalama kararı çıkarılması kişiyi telefonla veya tebligatla ifade vermek üzere davet etmemek temel hak ve özgürlüklerin ne kadar kolay çiğnenebileceğini, hukuk güvenliğinin bulunmadığını, masumiyet karinesinin ortadan kaldırıldığını, hukuk devletinden ne kadar çok uzaklaştığımızı ve yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını gösteren çok basit bir durumdur.

* Suçüstü hali olmamasına rağmen soruşturma daha önceden başlamış olmasına rağmen müzekkere çıkmadan, davet edilmeden doğrudan yakalama kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

* Ayrıca ortada suçun devam ettiği ve gecikmesinde sakınca bulunacak bir durum olmadığından yapılan işlem yasalara açıkça aykırı olup Ahmet Serkan Tuncer burada hakları çiğnenerek devlet görevlilerince mağdur edilmiştir.

“YARGININ AKP GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNUN SOMUT GÖSTERGESİ”

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır ise konuya ilişkin şunları söyledi:

* CHP Mezitli İlçe Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer’in ailesinin yanında polis ekiplerince aracının içerisinden alınıp Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınması ve yargılanması için seferber olanların ülkemizdeki ayyuka çıkmış iddialar ve gerçekleşmiş olaylar için sus pus olmaları yargı sistemimizin içler acısı halini ortaya koymaktadır.

* Hukuk sisteminde böyle bir işlem yoktur. Yargı eliyle yapılan bu baskılar ne ilçe başkanımızı ne de bizleri asla yıldıramaz. Yaşadığımız bu ve benzeri olaylar yargının AKP iktidarının kendi güdümüne aldığının somut göstergesidir”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan olaylara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

* Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma memleketim Rize’de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor.

* Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak budur.

* Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini, adabını gösterir… Daha neler olacak neler, dur bakalım, bunlar iyi günler.