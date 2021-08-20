PCR testi otobüs ve uçak yolculuklarında zorunlu mu oldu? Şehirler arası seyahatlerde PCR testi kararı

PCR testi ile kritik kararlar kabine toplantısı ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra aşı olmayanlardan; uçak, şehirlerarası otobüs yolculuğu öncesinde PCR testi isteneceğini duyurdu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından şehirler arası seyahat öncesinde vatandaşların PCR testi yaptırması gerekecek.

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Corona virüs salgını ile mücadele sürerken gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alındı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok yere girişte artık PCR testi sonucu gerekecek.

OTOBÜS VE UÇAKLARA AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Aşı yaptırmayanlarla ilgili de yeni bir uygulamaya gidileceğini duyuran Erdoğan, “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR YENİDEN GELİR Mİ?

Dünyada kimi ülkelerin aşı olmayanlara yönelik çok ciddi kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir” dedi.