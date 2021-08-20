PKK’nın Sincar’daki kritik ismine MİT’ten nokta operasyonu

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda PKK mensuplarından Sincar Direniş Birlikleri Genel Sorumlusu Seyit Kod Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi.

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MİT, Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gayrimeşru odaklarla iş birliği yaparak, söz konusu terör odaklarının Yezidi halkı üzerinde tahakküm kurmasına aracılık eden ve teröre hizmet eden YBŞ’nin sözde genel sorumlusu, ‘Seyit’ kod adlı Hasan Said Hasan’ı hedefe aldı.

MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ’nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan’ın; örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya kazandırılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Hasan Said Hasan'ı izlemeye alan MİT; sözde üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar’da bir araya geldiği haberi üzerine operasyon kararı aldı. Hasan Said Hasan, MİT’in Sincar'da düzenlediği hassas operasyonla etkisiz hale getirildi.