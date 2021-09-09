PKK’nın lojistik sorumlusu İbrahim Parım’ın tahliye edilmesine Başsavcılık itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım’ın tutuksuz yargılanması kararının ardından yeniden tutuklanması için itirazda bulundu.
Başsavcılık tarafından yeniden tutuklama itirazında Parım'ın kaçma şüphesinin olabileceği ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.
Irak'ın Sincar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilat'nın (MİT) operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetlerini ve örgüt üyeleri hakkında bilgi vererek itirafçı olmuştu.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunan Parım'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Parım hakkında adli kontrol şartı verilmesinin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şartlı tahliyeye itiraz bulundu.
‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Parım hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (İHA)