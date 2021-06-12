Plajlar tıklım tıklım oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde sahiller eski günlerine kavuşmaya başladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN İLÇEYE AKIN VAR

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden tatil için turistik ilçeye akın eden yerli turistler 30 derece hava sıcaklığı 20 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da bol bol denize girdi, güneşlendi.

Paşatarlası Halk Plajı'nda adım atacak yer kalmadı. Bodrum ilçesinde son bir hafta içerisinde tatil için ikinci konutlarına gelenlerin sayısında yüzde 20 oranında artış olduğu belirtildi.

“YERLİ TURİSTİ BODRUM PAHALI İMAJI İLE ÜRKÜTMEMEK GEREK”

Tatilcilerden bir bölümü ise teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Kara Ada, Tavşan Burnu, Orak Adası, Akvaryum Koyu ve Kisebükü koylarını gezdi.

Turizmci Müjdat Yakar “Otellerimizdeki doluluk oranı gittikçe artıyor. Umudumuz yabancı değil yerli turistte. Bodrum pahalı imajını aşar yerli turisti ürkütmezsek bu yıl ki zararımızın bir bölümü yine kendi turistimizden karşılarız” diye konuştu.

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