Polis kaldırdı CHP’liler astı, il başkanına 427 lira ceza kesildi

Denizli'de CHP il örgütü ile polis arasında köşe kapmaca oynanıyor. CHP'liler polisin kaldırdığı ve el koyduğu “128 milyar dolar nerede?” afişlerini tekrar asıyor. Kentte ilk afişler hafta başında Merkezefendi ilçesi sınırları içindeki reklam panolarına asıldı. Merkezefendi Belediyesi'ne ait 10 bilboard öğle saatlerinden itibaren ‘128 milyar dolar nerede?' afişleri ile donatıldı. Denizli polisi sokağa çıkma yasağının başlamasından sonra reklam panolarındaki afişleri söktü.

PARTİ BİNALARINA DA ASTILAR

CHP'liler bunun ardından il binası, Merkezefendi ve Pamukkale ilçe başkanlıklarına aynı afişi astılar. Polis dün parti merkezlerindeki afişleri de söktü. Afişleri kaldırmak için yine sokağa çıkma yasağını bekleyen polis Çaybaşı'ndaki Merkezefendi ilçe başkanlığındaki afişi kaldırabilmek için vinç kullandı.

Diğer yandan asılan afişler nedeniyle CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na idari yaptırım uygulandı. Çavuşoğlu, Bereketler Mahallesi'ndeki afişi astığı gerekçesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 427 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza tutanağında suç ‘Afiş Asma' olarak yer aldı. Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, “427 TL yetmez, 427 milyar dolar ceza kesseniz de sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN ASACAĞIM”

CHP örgütleri bugün kaldırılan afişlerin yerine yenilerini astı. İl ve Merkezefendi ilçe örgütleri yeniden asılan afişleri sosyal medyadan takipçilerine duyurdu. Diğer yandan SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, “Polise de söyledim. Kaldırırlarsa bir daha asacağım. Bize söylenen gerekçede afişin silüetinde külliyenin resmi olduğuydu. Bahaneleri buydu. Şimdiki pankartlar düz. Bakalım kaldıracaklar mı?” diye konuştu.

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